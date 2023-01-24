Генеральный директор турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию об интересе к защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Нет, это неправда. Мы не были заинтересованы в Магкееве и не заинтересованы сейчас», — заявил Эрогут.

Действующий контракт Магкеева с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «железнодорожников» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.