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В «Истанбул Башакшехир» прокомментировали слухи об интересе к игроку «Локомотива» Магкееву эксклюзив

24 Января 2023 • 14:15 Комментировать
Истанбул Башакшехир
...
Коньяспор
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29.01 16:00

Генеральный директор турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию об интересе к защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Нет, это неправда. Мы не были заинтересованы в Магкееве и не заинтересованы сейчас», — заявил Эрогут.

Действующий контракт Магкеева с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «железнодорожников» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Истанбул Башакшехир Станислав Магкеев Трансферы футбола - зима 2023 Мустафа Эрогут
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ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР КОНЬЯСПОР
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