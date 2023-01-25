Сенников: «Изидор — хороший нападающий, сейчас у «Локомотива» не так много атакующих футболистов»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о том, что нападающий «железнодорожников» Вильсон Изидор останется в московском клубе.

Ранее известный журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» отказался отдавать 22-летнего француза в аренду в «Лорьян».

Сенников рад, что Изидор продолжит защищать цвета московской команды, так как «Локомотив» сейчас испытывает дефицит атакующих игроков.

«Изидор — хороший нападающий. Если бы «Локомотив» отпустил его в «Лорьян», не знаю, с кем бы команда вообще осталась тогда», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Изидор провёл за «красно-зелёных» 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.