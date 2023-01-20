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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев сомневается в переходе Баринова в «Локомотив»

20 Января 2023 • 22:27 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший спортивный директор столичного «Локомотива» Игорь Корнеев оценил вероятность перехода Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Сейчас «Локо» его продаст только за 15 миллионов, не меньше! Никто не заплатит такую сумму. Кроме того, нужно учитывать, что новому руководству железнодорожников нужно решить главную задачу этого сезона — не вылететь из РПЛ», — заявил экс-игрок «Барселоны» и «Эспаньола», чьи слова приводит«Спорт-Экспресс».

Таким образом, Корнеев усомнился в реалистичности трансфера, также отметив важность Баринова для «железнодорожников». По его мнению, сам игрок готов попробовать свои силы в Европе, но трансфер в турецкий клуб маловероятен.

Напомним, что руководство «Бешикташа» готово отдать за российского полузащитника около четырёх миллионов евро. По слухам, боссы «Локомотива» снизили требования за Баринова с 15 до пяти миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Игорь Корнеев Дмитрий Баринов
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