Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал причины, почему южане уступили «Локомотиву» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ.

«Я бы не говорил, что защитники с одним Дзюбой не справились. Главные полуфланги у «Локомотива» с Пиняевым и Ненаховым разрывали оборону. Не только это касается Дзюбы. В общем – оборона не справилась. Помимо голов было много моментов, которые могли бы увеличить счёт до безобразного», — сказал Балахнин.

Победу «железнодорожникам» принёс Артём Дзюба. Нападающий оформил хет-трик. Единственный гол за хозяев забил форвард Николай Комличенко.