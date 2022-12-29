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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов назвал Комличенко лучшим игроком года

29 Декабря 2022 • 15:53 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о том, кого можно назвать лучшим игроком РПЛ в 2022 году.

Самедов выделил нападающего «Ростова» Николая Комличенко, который, по мнению эксперта, помогает своей команде не только в атаке, но и в обороне.

«Много полезной работы выполняет. Плюс он функционально сильный. Мне кажется, вся игра «Ростова» строится вокруг него», — приводит слова Самедова Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний Комличенко провёл за «Ростов» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

После 17 туров РПЛ ростовчане расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.     

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Самедов Николай Комличенко
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