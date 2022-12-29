Булыкин: «Локомотив поможет Пиняеву уехать в Европу»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе нападающих Сергей Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в московский клуб.

По мнению Булыкина, переход в стан «железнодорожников» поможет молодым игрокам раскрыться и предоставит им возможность в будущем оказаться в Европе.

«Если ребята, хорошо себя проявят в стане «железнодорожников», то им потом помогут пойти на повышение. Отъезд за рубеж возможен скорее всего именно с Пиняевым, потому что он хочет уехать в Европу», — цитирует Булыкина Metaratings.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провёл в составе самарской команды 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Глушенкова шесть мячей и шесть ассистов в 21 проведённой встрече.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков.