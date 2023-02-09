Сёмин прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«Как оцениваю переход Дзюбы в «Локомотив»? Я не отношусь к руководству железнодорожников, все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти «Локомотив» от вылета? Не знаю. Время покажет», — заявил именитый специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что предыдущим коллективом экс-капитана российской сборной был турецкий клуб «Адана Демирспор», который Артём покинул в ноябре прошлого года. О переходе в «Локомотив» было объявлено в среду, 8 февраля. В новой команде форвард взял 7-й номер.