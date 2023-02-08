В «Локомотиве» заявили, что от клуба стоит ожидать новых трансферов

В московском «Локомотиве» заявили, что клуб после подписаний Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова не остановится на трансферном рынке – от клуба стоит ожидать новых подписаний.

«На данный момент работа по составу не окончена, мы планируем, что более подробно представим то, какую работу провели, на следующей неделе», - цитирует «Матч-ТВ» председателя совета директором «Локомотива» Юрия Нагорных.

Напомним, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локо» как минимум до конца сезона, также клуб этой зимой пополнили защитник Херман Конти, молодые игроки Максим Глушенков и Сергей Пиняев, а также опытный голкипер Илья Лантратов.