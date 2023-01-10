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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов назвал самых талантливых игроков РПЛ

10 Января 2023 • 11:35 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Известный футбольный агент Алексей Сафонов назвал самых талантливых молодых игроков РПЛ.   

Агент не согласился с мнением, что 18-летнийй Сергей Пиняев, недавно перешедший из «Крыльев Советов» в «Локомотив», является наиболее одарённым футболистом. Сам Сафонов выделил динамовца Арсена Захаряна, полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также игрока «Ростова» Даниила Уткина.

«Есть Захарян. Но я бы прежде всего выделил в этом сезоне Сперцяна и Уткина. Вот они из молодых выглядели в первой части чемпионата предпочтительнее остальных», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провёл 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. На счету 23-летнего Уткина три мяча и девять ассистов в 22 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Алексей Сафонов Даниил Уткин Сергей Пиняев Арсен Захарян Эдуард Сперцян
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