Балахнин предрёк «Ростову» трудный период

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин порассуждал о том, что ждёт одну из сенсаций РПЛ во второй половине сезона.

«Ростову» будет тяжело во второй части сезона. Есть группа команд, которые навяжут борьбу, плюс многие усилились, а «Ростов» — нет. Команде Карпина будет непросто, но у них есть запас в шесть очков, это хороший задел», - рассуждает эксперт для «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» Валерия Карпина удивил любителей футбола высокой позицией в турнирной таблице – на данный момент «жёлто-синие» идут на третьем месте, отставая от первого места всего лишь на семь очков. И это при множестве молодых игроков в составе.