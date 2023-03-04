Комличенко: «Дзюба в порядке, раз забил три»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил игру новичка «Локомотива» Артёма Дзюбы в недавней встрече Российской премьер-лиги.

«Дзюба в порядке, раз забил три — что ещё нужно для нападающего. Без понятия, буду ли в списке сборной, мы об этом не говорим. По Дзюбе тоже не знаю, не интересно, если честно», — рассказал форвард «жёлто-синих», чьи слова приводит издание Sport24.

По его мнению, на результат повлияла слабая реализация моментов «Ростова», который не смог использовать три голевых шанса. Также Комличенко высказался о слабой посещаемости игры, отметив, что система Fan ID убивает антураж вокруг футбольного матча.

Напомним, что «Ростов» уступил со счётом 1:3, оставшись на третьей строчке чемпионата с 35 очками.