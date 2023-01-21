Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк решил приостановить контракт с московским клубом. Об этом сообщил глава пресс-службы «железнодорожников» Артём Загуменнов.

«Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу‑Даби. Согласно достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на условиях аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года», — приводит слова Загуменнова «Матч ТВ».

Напомним, Керк перешёл в «Локомотив» осенью 2021 года из нидерландского «Утрехта» за 7 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний вингер провёл в составе «железнодорожников» 23 матча, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Керка в 4 миллиона евро.