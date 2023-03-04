«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Локомотив Москва
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Мелёхин Виктор•Сильянов Александр•Осипенко Максим•Чернов Евгений•Селява Александр•Глебов Данил•Уткин Даниил•Байрамян Хорен•Голенков Егор•Комличенко Николай
Лантратов Илья•Карпукас Артём•Ненахов Максим•Тикнизян Наир•Кузьмичёв Иван•Конти Херман•Баринов Дмитрий•Глушенков Максим•Пиняев Сергей•Дзюба Артём•Камано Франсуа
04 марта. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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