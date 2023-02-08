Кирьяков оценил возможный переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Наставник футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков оценил возможный переход Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в столчиный «Локомотив».

«Однозначно Дзюба и Смольников – это усиление для «Локомотива», тем более в нынешней ситуации клуба это серьезная помощь. Вопрос в том, насколько Дзюба мотивирован и готов. В любом случае, он поможет решить задачу «Локомотива», — заявил экс-игрок сборных СССР, СНГ и России в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, Дзюба и Смольников смогут принести пользу «железнодорожникам», несмотря на свой возраст, из-за уровня Премьер-лиги. Важным фактором, по словам Кирьякова, станет наличие игрока впереди, способного навязать борьбу.

Напомним, что после 17 туров «Локомотив» находится лишь на 14-й строчке в турнирной таблице.