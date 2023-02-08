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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков оценил возможный переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

08 Февраля 2023 • 12:40 Комментировать (1)
Ростов
...
Локомотив Москва
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04.03 19:30

Наставник футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков оценил возможный переход Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в столчиный «Локомотив».

«Однозначно Дзюба и Смольников – это усиление для «Локомотива», тем более в нынешней ситуации клуба это серьезная помощь. Вопрос в том, насколько Дзюба мотивирован и готов. В любом случае, он поможет решить задачу «Локомотива», — заявил экс-игрок сборных СССР, СНГ и России в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, Дзюба и Смольников смогут принести пользу «железнодорожникам», несмотря на свой возраст, из-за уровня Премьер-лиги. Важным фактором, по словам Кирьякова, станет наличие игрока впереди, способного навязать борьбу.

Напомним, что после 17 туров «Локомотив» находится лишь на 14-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Кирьяков Артём Дзюба Игорь Смольников
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1)
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Димон.Касли
08 Февраля 2023 в 12:43
Дзюба потащит Локомотив в чемпионству
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