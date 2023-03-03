Агент не смог ответить на вопрос, сыграет ли Изидор во второй части сезона

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, не смог однозначно ответить на вопрос, сможет ли 22-летний француз принять участие во второй части сезона.

«Я не врач, нам нужно время», — цитирует Лакруа «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в настоящий момент Изидор восстанавливается от повреждения колена.

В нынешнем сезоне Изидор провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Свой следующий матч «Локомотив» проведёт уже завтра, 4 марта, против «Ростова». Начало — в 19:30 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.