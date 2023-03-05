Пономарёв — о хет-трике Дзюбы: «Раз в сезоне многие выдают одну игру, а потом затухают»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о трёх забитых мячах форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова».

«Какое-то сумасшедшее везение у него было! На «5+» он провел эту игру. Для меня — удивительно, я не ожидал такого фейерверка от него. Так бывает — раз в сезоне многие выдают одну игру, а потом затухают», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0.

«Железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре «красно-зеленые» сыграют с «Ахматом» (11 марта).