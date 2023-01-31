«Локомотив» отдаст Раконьяца в аренду «Црвене Звезде»

Московский «Локомотив» отдаст своего нападающего Марко Раконьяца в аренду в сербскую «Црвену Звезду», об этом пишет Sportal.

Портал отмечает, что у сербского гранда будет возможность выкупа игрока за сумму не менее чем 1,5 млн евро. Полгода назад «Локомотив» купил черногорского нападающего за 2,5 млн евро.

Однако в московском клубе Раконьяц не забивал совсем – он сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых лишь раз отметился одним ассистом. Текущий контракт черногорца с «Локо» рассчитан до середины 2026 года.

Напомним, ранее «железнодорожники» усилились аргентинским защитником «Бенфики» Херманом Конти.