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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Локомотив» и напрямую может вылететь»

03 Марта 2023 • 20:15 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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Через 21 ч. 43 мин.

Бывший игрок «Локомотива» Валерий Гладилин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» с «Ростовом».

«Я думаю, что для «Ростова» и «Локомотива» важно удачно сыграть в чемпионате», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Важность грядущего противостояния, по словам специалиста, для «жёлто-синих» заключается в возможности борьбы за серебряные, или даже золотые, медали российского чемпионата, а для «красно-зелёных» - в необходимости пополнения количества очков в турнирной таблице за счёт успешного старта во второй части сезона.

«Они [железнодорожники] могут попасть в стыковые матчи. Может, они и напрямую могут вылететь», - добавил эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Валерий Гладилин
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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