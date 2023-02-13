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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов – Дзюбе: «Давай, вытаскивай «Локомотив» в лидеры»

13 Февраля 2023 • 17:38 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов дал напутственные слова новичку «железнодорожников» Артёму Дзюбе, который пришёл в «Локо» на прошлой неделе вместе с защитником Игорем Смольниковым.

«Дзюба - это очень хорошее приобретение для «Локомотива», он очень опытный игрок и я надеюсь, что он обязательно поможет клубу. Артём, желаю тебе только удачи, обойтись без травм. Давай, вытаскивай «Локомотив» в лидеры чемпионата России», - пишет Тарасов в своём Telegram-канале.

Тарасов добавил, что хорошо общается с Дзюбой и знает, что форвард мог и хотел продолжать играть в футбол, несмотря на 34-летний возраст.

Напомним, что Дзюба, как и Смольников, подписали трудовые соглашения с «Локо» до конца текущего сезона. «Локомотиву» необходимо спастись в борьбе за выживание в РПЛ, на данный момент московский клуб идёт на непривычной для себя 14-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов Артём Дзюба
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