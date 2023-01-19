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Прудников: «1,2 миллиона, что предлагает «Бешикташ» за Баринова, это очень мало»

19 Января 2023 • 01:33 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший форвард столичного «Спартака» Александр Прудников высказался о переговорном процессе потенциального трансфера Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Наверное, должны договориться. 1,2 миллиона, что предлагает «Бешикташ», это, конечно, очень мало. Это не молодой футболист, а уже стабильный игрок, доказавший свою значимость и уровень», — заявил экс-нападающий, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что турецкий топ-клуб готов предложить за опорного полузащитника «Локомотива» пять миллионов евро, в то время как боссы «железнодорожников» хотят выручить за футболиста 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Александр Прудников Дмитрий Баринов
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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