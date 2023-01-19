Булыкин — о возможном переходе Дюссенна в «Локомотив»: «Стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Стандарда» Ноэ Дюссенна в московский клуб.

По мнению эксперта, «Локомотиву» стоит обратить внимание на российских игроков.

«Уверен, что можно найти и российских игроков на позицию центрального защитника. «Локомотиву» стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов, у которых горят глаза», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Действующий контракт Дюссенна с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.