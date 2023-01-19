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Булыкин — о возможном переходе Дюссенна в «Локомотив»: «Стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов»

19 Января 2023 • 09:43 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Стандарда» Ноэ Дюссенна в московский клуб.

По мнению эксперта, «Локомотиву» стоит обратить внимание на российских игроков.

«Уверен, что можно найти и российских игроков на позицию центрального защитника. «Локомотиву» стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов, у которых горят глаза», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Действующий контракт Дюссенна с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Стандард Ноэ Дюссенн
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