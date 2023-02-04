Источник: Азмун приостановил переговоры с «Локомотивом»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун приостановил переговоры с «Локомотивом», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 28-летний форвард взял паузу в переговорах с московским клубом до 10 февраля из-за личных проблем. Если сторонам в итоге удастся достигнуть соглашения, скорее всего, Азмун перейдёт в «Локомотив» на правах аренды с правом выкупа. Также отмечается, что на экс-форварда «Зенита», «Ростова» и «Рубина» претендует турецкий «Бешикташ».

Действующий контракт Азмуна с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Ирана в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провёл за «аспириновых» 13 матчей и отдал две голевые передачи.