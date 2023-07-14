Габулов: «Жду победы ЦСКА над «Зенитом»

Экс-голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА, которые разыграют Суперкубок России.

«Хочется, чтобы этот матч показал, что нас ждет непредсказуемый и увлекательный сезон. Естественно, жду победы ЦСКА. Но обеим командам будет очень непросто», — цитирует Габулова «Чемпионат».

По мнению эксперта, в этой встрече важную роль будет играть психологическое состояние, которые сейчас лучше у «Зенита», ведь «сине-бело-голубые» готовились к сезону с помощью международного товарищеского турнира.

Матч «Зенит» - ЦСКА пройдет завтра, 15 июля, в Казани. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на портале LiveResult.