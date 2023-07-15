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​«Зенит» в Суперкубке России против ЦСКА наиграл на 0,05 гола – питерцы не попали в створ

15 Июля 2023 • 22:34 Комментировать (1)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

«Зенит» выиграл Суперкубок России. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в серии послематчевых пенальти (5:4) после нулевой ничьей.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на РУСТАТ, «Зенит» в прошедшем матче набрал только 0,05 xG. Питерцы ни разу не попали в створ ворот в основные 90 минут игрового времени.

Что касается ЦСКА, то команда Владимира Федотова набрала 1,21 xG.

Стоит пояснить, что xG представляет собой модель ожидаемых голов. Этот показатель отражает количество голов, которые должна была забить команда. Правда, некоторые тренеры и болельщики не считают xG объективным показателем.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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Комментарии (1)
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TEREX
15 Июля 2023 в 22:47
ну так энти 0,05 xG и хватила для таво чёбы забрать супир кубак к сибе в зал славы..)) разарвити фсе вашы шаблоны..энта фуцбол..))
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