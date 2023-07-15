​«Зенит» в Суперкубке России против ЦСКА наиграл на 0,05 гола – питерцы не попали в створ

«Зенит» выиграл Суперкубок России. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в серии послематчевых пенальти (5:4) после нулевой ничьей.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на РУСТАТ, «Зенит» в прошедшем матче набрал только 0,05 xG. Питерцы ни разу не попали в створ ворот в основные 90 минут игрового времени.

Что касается ЦСКА, то команда Владимира Федотова набрала 1,21 xG.

Стоит пояснить, что xG представляет собой модель ожидаемых голов. Этот показатель отражает количество голов, которые должна была забить команда. Правда, некоторые тренеры и болельщики не считают xG объективным показателем.