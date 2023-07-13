Игнатьев поделился мнением о Суперкубке России - 2023

Бывший тренер российской национальной команды Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок страны между «Зенитом» и ЦСКА.

«Футболисты «Зенита» и ЦСКА на эмоциях, на огромном желании будут играть за Суперкубок, «доставать» из себя всё, как говорится. Но тут они в равном положении. Все только-только «вышли» из подготовки, первый матч», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, более качественный состав и более длинная скамейка помогут подопечным Сергея Семака прибавить за время поединка. Таким образом, как считает Игнатьев, на бумаге «сине-бело-голубые» имеют большие шансы на выигрыш первого официального турнира сезона.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в Казани в субботу, 15 июля. Петербургский клуб выиграл предыдущие три Суперкубка России.