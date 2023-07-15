Карасёв — об атмосфере на Суперкубке России: «Испытали давно забытое чувство»

Главный арбитр матча за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА Сергей Карасёв после финального свистка поделился эмоциями об атмосфере на стадионе в Казани.

«Мы просто счастливые люди сегодня. Давно забытое чувство испытали. Помню чемпионат мира, еврокубки, а в России последние пару лет посложнее», — цитирует Карасёва «Спорт-Экспресс».

Рефери признался, что надеется на скорейшее решение проблем с посещаемостью на матчах Российской премьер-лиги, ведь такие стадионы не должны быть пустыми.

Основное время матча «Зенит» - ЦСКА завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались «сине-бело-голубые» (5:4). Эта победа стала для «Зенита» восьмой в истории Суперкубка России.