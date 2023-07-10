Нобоа: «Зенит» 100% лучше «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил между собой «Зенит» и «Спартак».

Эквадорский футболист заявил, что «сине-бело-голубые» превосходят «красно-белых», так как обладают сильным составом и хорошим главным тренером. Кроме того, Нобоа отметил стадион «Зенита» и работу руководства петербургского клуба.

«Зенит» лучше, чем «Спартак»? 100%. У них всё есть. Хорошие легионеры, тренер, стадион, руководитель. Они делают всё правильно», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Также футболист выразил мнение, что 70% успеха команды зависят от действий игроков и только 30% от тренера.

Напомним, в период с 2017 по 2019 год Нобоа выступал за «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» полузащитник провёл 22 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач.