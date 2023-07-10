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Смородская: «Мне кажется, что «Зенит» не продаст Малкома»

10 Июля 2023 • 16:09 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном уходе из «Зенита» бразильского нападающего Малкома.

Напомним, сегодня, 10 июля, стало известно о том, что «Зенит» может продать своего лидера в Саудовскую Аравию за 50 миллионов евро.

По мнению Смородской, даже в случае ухода бразильца «Зенит» продолжит доминировать в чемпионате России, так как петербургский клуб и без Малкома обладает сильным составом. При этом эксперт усомнилась в том, что «Зенит» сумеет найти достойную замену.

«Сумма крупная. С одной стороны, есть соблазн отдать, а с другой, неясно, купят они кого-то достойного или нет в нынешних условиях. Мне кажется, что они его не продадут. Дело не в сумме, а в игре», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В минувшем сезоне за команду из Санкт-Петербурга 26-летний футболист провёл 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ольга Смородская Малком Филипе
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