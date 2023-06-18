Агент рассказал, при каком условии Языджи будет готов вернуться в Россию

Адам Чебеджи, агент бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

Агент допустил, что в случае поступления выгодного предложения Языджи может рассмотреть переход в российский клуб. При этом Чебеджи отметил, что по вопросу возможного трансфера из России к нему пока никто не обращался.

«Юсуф полюбил Россию и российский футбол. Так что если появятся конкретные предложения, почему бы и нет? Конечно, при условии, что будут созданы хорошие условия для игрока. В противном случае есть европейские команды, которые настаивают на трансфере Юсуфа», — приводит слова Чебеджи Sport24.

Напомним, что Языджи принадлежит французскому «Лиллю», а в минувшем сезоне он выступал за «Трабзонспор» на правах аренды. В составе турецкой команды полузащитник провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 9 миллионов евро.