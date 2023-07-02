Агент: «Шкурин хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что минувший сезон 23-летний футболист провёл в Израиле, где защищал цвета клуба «Маккаби» из Петах-Тиквы.

По словам Исаева, Шкурин намерен сменить страну, поэтому сейчас рассматриваются различные варианты ухода футболиста из ЦСКА.

«У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем, конкретнее сказать не могу. Европа, Азия или арабские страны? Пока тоже ничего не могу сказать», — приводит слова Исаева Sport24.

В прошедшем сезоне Шкурин провёл за «Маккаби» 33 матча, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает белорусского футболиста в 600 тысяч евро.