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Агент: «Шкурин хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты»

02 Июля 2023 • 16:47 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что минувший сезон 23-летний футболист провёл в Израиле, где защищал цвета клуба «Маккаби» из Петах-Тиквы.

По словам Исаева, Шкурин намерен сменить страну, поэтому сейчас рассматриваются различные варианты ухода футболиста из ЦСКА.  

«У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем, конкретнее сказать не могу. Европа, Азия или арабские страны? Пока тоже ничего не могу сказать», — приводит слова Исаева Sport24.

В прошедшем сезоне Шкурин провёл за «Маккаби» 33 матча, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает белорусского футболиста в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Илья Шкурин Валерий Исаев
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