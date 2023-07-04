Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Чебеджи: «Не уверен, что «Бешикташ» способен заплатить за Зайнутдинова больше 6 миллионов евро»

04 Июля 2023 • 14:13 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Известный футбольный агент Адам Чебеджи высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

Напомним, с нового сезона в чемпионате Турции футболисты тюркской национальности больше не будут считаться легионерами. По мнению Чебеджи, несмотря на то, что после такого нововведения турецкие клубы начнут пристальнее наблюдать за казахстанскими футболистами, «Бешикташ» не сможет оплатить трансфер Зайнутдинова.

«Хороший футболист, мне очень нравится. Но я не уверен, что «Бешикташ» способен заплатить за него больше 6 миллионов евро», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

Ранее спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи подтвердил интерес к 25-летнему Зайнутдинову.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов Адам Чебеджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
14:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Чебеджи: «Не уверен, что «Бешикташ» способен заплатить за Зайнутдинова больше 6 миллионов евро»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Думаю, что с Хохловым «Сочи» будет боеспособной командой» 2
13:44 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «ЦСКА нужно было сделать всё возможное для возвращения Фернандеса»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Слуцкий — слабый тренер, его забыли и хорошо»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Сейчас задача «Спартака» не усилить команду, а под красивые рассказы распилить бюджет» 3
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Джикия объяснил, почему носит маску
13:10 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Кузяеву нечего ловить в «Зените» - развития нет» 1
13:06 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» хочет подписать ещё одного бразильца
13:02 · Россия. Премьер-лига
Рианчо оценил нынешний состав «Спартака»
12:55 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» озвучил позицию по трансферу Вендела
12:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, что думает об интересе «Спартака» к Санчесу
12:36 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Интер» - прекрасный вариант для Сперцяна»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Деспотович оценил игру Дзюбы за «Локомотив» 2
12:28 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» показал форму на сезон 2023/24 официально
12:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Фернандеса: «Cкорее всего, Марио не будет в ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем