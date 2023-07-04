Агент Чебеджи: «Не уверен, что «Бешикташ» способен заплатить за Зайнутдинова больше 6 миллионов евро»

Известный футбольный агент Адам Чебеджи высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

Напомним, с нового сезона в чемпионате Турции футболисты тюркской национальности больше не будут считаться легионерами. По мнению Чебеджи, несмотря на то, что после такого нововведения турецкие клубы начнут пристальнее наблюдать за казахстанскими футболистами, «Бешикташ» не сможет оплатить трансфер Зайнутдинова.

«Хороший футболист, мне очень нравится. Но я не уверен, что «Бешикташ» способен заплатить за него больше 6 миллионов евро», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

Ранее спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи подтвердил интерес к 25-летнему Зайнутдинову.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.