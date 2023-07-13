Семак — о Суперкубке России с ЦСКА: «Результат может быть любой»

Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против ЦСКА.

«В футболе не всегда побеждает та команда, которая готова лучше. Результат может быть любой. Для нас это возможность посмотреть на то, насколько хорошо мы подготовились к чемпионату», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА состоится в субботу, 15 июля. В этом году трофей будет разыгран в Казани.

Первый тур национального чемпионата пройдет уже в следующие выходные (21-23 июля). «Зенит» откроет новый сезон поединком против «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Уралом».