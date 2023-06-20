Андрей Мостовой рассказал, как его изменил прошедший сезон

Игрок атаки питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о том, как его изменил прошедший сезон. По его итогам, напомним, петербуржцы снова стали чемпионами России.

«Я точно стал более уверенным и стабильным игроком. Полагаю, основная задача перед сезоном была стать более стабильным, а главное – пользоваться предоставленным мне шансом, если такой выпадет», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

В минувшем сезоне на счету молодого футболиста 37 официальных матчей за «Зенит», в которых ему удалось забить восемь голов и отдать пять голевых передач.

Андрей Мостовой: Было очень неприятно, когда мало играл