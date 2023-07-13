Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок с «Зенитом».

- На ЦСКА перед Суперкубком мало кто делает ставку. А вы?

- Пока фаворит «Зенит». Он не испытывает проблем с составом. Чего не скажешь о ЦСКА, который пока работает на выход. С одной стороны, это правильная стратегия, потому что надо разобраться, кто команде может помочь, а кто нет. А уже потом нужно будет делать хорошие приобретения. А если брать по соперничеству между этими командами в прошлом сезоне, то в первой встрече «армейцы» безропотно отдали первый тайм, выбрав трусливую тактику. Тогда «Зенит» делал, что хотел. Во втором тайме произошли изменения, и ЦСКА был уже боеспособной командой. В конце только удар Мантуана принес победу питерцам. А во втором матче ЦСКА выиграл в Москве.

- То есть вы готовы и к победе ЦСКА?

- Сейчас у меня нет шапкозакидательского настроения. На бумаге фаворит «Зенит», но только игра покажет, как команды подготовились к матчу. Я хочу, чтобы выиграл ЦСКА и разозлил «Зенит», показав ему, что просто так в этом сезоне никто не отдаст питерцам чемпионство.

- Вы ожидаете увидеть яркий футбол с множеством голов или команды будут осторожничать?

- Понятно, что «Зенит» будет играть за счет средней линии: в средний и мелкий пас, что так любят бразильцы. Если «армейцы» лишат их возможности разыгрывать и контролировать мяч, то питерцам будет сложнее. Такая игра была на Кубке России с «Краснодаром», когда очень хорошо перекрывались фланги, и в первом тайме ЦСКА вообще ничего не давал сделать южанам. Но на данный момент, «Зенит» имеет преимущество перед ЦСКА в средней линии.

- У «Зенита» есть потери: вчера Кузяев перешел в «Гавр», и до сих пор в команду не вернулся Вендел. Как это расцениваете?

- Были приобретены новички в эту зону, но как быстро они впишутся, не знаю. Плюс не понятно, что с Клаудиньо, который получил травму. Может, он вообще уедет. Так что потери есть. Вендел очень хорошо связывал оборону с атакой, и Кузяев был такой же. Он был работоспособный, давал креатив, много перемещался и помогал в обороне. Так что и Кузяева я считаю большой потерей для «Зенита». Посмотрим, как питерцы перестроятся.

- Если говорить о потерях ЦСКА, то Медина покинул команду, и говорят еще и об интересе к Карраскалю из Бразилии. Что думаете об этом?

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- Медину продали за хорошие деньги, и это здорово. Он ведь потерял свое место, не выдержав конкуренции с Обляковым. Я положительно отношусь к прогрессу Ивана. На место Медины может претендовать Зайнутдинов, и Мойзес при необходимости перекроет эту зону. Он на голову сильнее Медины и в обороне, и в атаке. Есть молодые ребята, Арбузов, Носков. Надо чтобы этот фланг работал.

- Матч за Суперкубок обрел новый подтекст в свете перехода в «Зенит» Фернандеса. Вы понимаете, зачем Марио нужен «Зениту»?

- Я этого не понимаю. В «Зените» есть Сутормин, Караваев, зачем еще и Марио покупать, не знаю. Ладно, это был бы молодой футболист. К тому же, Фернандес долго не играл, поэтому испытывает определенные игровые проблемы. Понятно, что это опытный футболист, но он почти год не играл. В каком он состоянии?

- Вы не уверены, что он может помочь «Зениту»?

- Мы знаем, что в Бразилии он не захотел сидеть на лавочке и разорвал контракт. Как он будет сидеть в запасе в «Зените»? Время покажет, зачем он приходил: чтобы играть или за деньгами.

- Не считаете, что «Зенит» провел более качественную предсезонную подготовку, учитывая международный турнир?

- Не согласен. «Зенит» даже против таких команд играл полурезервным составом. Понятно, что соперники у питерцев были сильнее, сопротивление было получше, но это будет официальная игра. Кто как готовился, уйдет на второй план.

Елена Григорьевская