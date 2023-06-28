Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: За сутки на матч Суперкубка России продано 8 тысяч билетов

28 Июня 2023 • 21:09 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

До матча за Суперкубок России остаётся менее трёх недель. Тем временем, активно идут продажи билетов на стартовый поединок нового футбольного сезона в России.

Так, на игру уже реализовано 8 тыс. билетов – и это только за первые сутки после открытия продаж, сообщает со ссылкой на свои источники портал «РБ Спорт».

Напомним, что 15 июля в Казани в матче за Суперкубок России сойдутся чемпион России – питерский «Зенит» и серебряный призёр, а также обладатель Кубка России – столичный ЦСКА.

Важно отметить, что на этот матч не требуется оформленный Fan ID, именуемый также как «паспорт болельщика».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России Казань
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
22:05 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Конти тренируется индивидуально
22:03 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Кордоба — самый сильный нападающий РПЛ
21:58 · Россия. Первая лига
Карпов: «Аджоева могут убрать с поста президента тульского «Арсенала» слухи
21:49 · Россия. Премьер-лига
Назван претендент на место спортивного директора «Рубина»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «В РПЛ есть, кому побороться с «Зенитом»
21:31 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может остаться без спортивного директора слухи
21:23 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Желаю удачи Лантратову»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Галактионов оценил слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому
21:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом»
21:11 · Россия. Первая лига
Бояринцев высказался о возможных трансферах «Сокола»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Источник: За сутки на матч Суперкубка России продано 8 тысяч билетов
21:00 · Россия. Премьер-лига
Ежов объяснил, в чём Осинькин уникален как тренер
20:53 · Россия. Премьер-лига
Широков считает Руслана Литвинова лучшим молодым игроком РПЛ
20:47 · Россия. Премьер-лига
Глушаков не исключил, что будет играть до 41 года 1
20:38 · Россия. Премьер-лига
Хомуха рассказал, как в детстве тренировался у Непомнящего эксклюзив
Все новости
Рекомендуем