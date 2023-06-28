Источник: За сутки на матч Суперкубка России продано 8 тысяч билетов

До матча за Суперкубок России остаётся менее трёх недель. Тем временем, активно идут продажи билетов на стартовый поединок нового футбольного сезона в России.

Так, на игру уже реализовано 8 тыс. билетов – и это только за первые сутки после открытия продаж, сообщает со ссылкой на свои источники портал «РБ Спорт».

Напомним, что 15 июля в Казани в матче за Суперкубок России сойдутся чемпион России – питерский «Зенит» и серебряный призёр, а также обладатель Кубка России – столичный ЦСКА.

Важно отметить, что на этот матч не требуется оформленный Fan ID, именуемый также как «паспорт болельщика».