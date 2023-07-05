«Динамо» и ЦСКА провели переговоры по Мухину

Столичные «Динамо» и ЦСКА обсудили возможную сделку по молодому хавбеку Максиму Мухину.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, запросы армейского клуба показались руководству «Динамо» слишком серьёзными, поэтому 21-летний игрок не является приоритетом для динамовцев на трансферном рынке. Отмечается, что клубы могут вернуться к переговорам спустя некоторое время, если возникнет такая потребность.

На счету молодого опорника в сезоне-2022/23 23 матча за «красно-синих». В них он отметился голом и двумя ассистами.

Перешёл в ЦСКА футболист из столичного «Локомотива», сделка произошла два года назад - летом 2021 года.