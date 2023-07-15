Александр Хаджи: «Буду симпатизировать ЦСКА»

Экс-администратор московского ЦСКА Александр Хаджи будет следить за финальным матчем Суперкубка России, более того - он будет поддерживать земляков из ЦСКА, которые «спартачам» друзьями, конечно, не являются, но все же это меньшее зло, чем победа «Зенита», считает Хаджи. По его словам, кому-то уже пора дать по носу питерскому клубу, выигрывавшему все и вся в российском футболе.

- Интересная игра в этом матче ожидается. Но в данной ситуации, несмотря на наш антагонизм с ЦСКА, симпатии мои в матче за Суперкубок будут на стороне «армейцев». Почему? Хочется уже, чтобы «Зенит» чуть-чуть притих. А то надоел уже, - цитирует слова Хаджи rusfootball.info.

Матч за Суперкубок России состоится в субботу, 15 июля.