Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Хаджи: «Буду симпатизировать ЦСКА»

15 Июля 2023 • 05:24 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
Через 10 ч. 35 мин.

Экс-администратор московского ЦСКА Александр Хаджи будет следить за финальным матчем Суперкубка России, более того - он будет поддерживать земляков из ЦСКА, которые «спартачам» друзьями, конечно, не являются, но все же это меньшее зло, чем победа «Зенита», считает Хаджи. По его словам, кому-то уже пора дать по носу питерскому клубу, выигрывавшему все и вся в российском футболе.

- Интересная игра в этом матче ожидается. Но в данной ситуации, несмотря на наш антагонизм с ЦСКА, симпатии мои в матче за Суперкубок будут на стороне «армейцев». Почему? Хочется уже, чтобы «Зенит» чуть-чуть притих. А то надоел уже, - цитирует слова Хаджи rusfootball.info.

Матч за Суперкубок России состоится в субботу, 15 июля. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Хаджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
05:24 · Россия. Премьер-лига
Александр Хаджи: «Буду симпатизировать ЦСКА»
02:44 · Россия. Премьер-лига
Терехин поделился прогнозом на Суперкубок России
14 Июля
23:03 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» и «Пари НН» забили семь голов на двоих
22:28 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России
21:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок сборной Мексики может перебраться в московское «Динамо»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Кураньи назвал топ-5 лучших легионеров в истории РПЛ
21:02 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил возвращение Рамиреса в «Ференцварош»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о состоянии Бальбуэны
20:22 · Россия. Первая лига
«Химки» подписали ряд контрактов перед стартом сезона
19:57 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Надеюсь, что в матче за Суперкубок победит «Зенит»
19:43 · Кубок России
Бышовец предположил, у кого больше шансов выиграть Суперкубок
19:43 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Шансы на трофей Суперкубка России 50 на 50
19:38 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Есть ощущение, что зенитовские бразильцы сидят на чемоданах
18:41 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Мне кажется, что Медина не подойдёт «Спартаку»
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Панатинаикос» арендовал защитника «Локомотива» официально
Все новости
Рекомендуем