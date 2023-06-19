Широков: «Соболев слабее Кассьерры»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков сравнил нападающего «красно-белых» Александра Соболева с форвардом «сине-бело-голубых» Матео Кассьеррой.

Эксперт отметил, что из игроков «Спартака» уровню «Зенита» может соответствовать только полузащитник Руслан Литвинов. Соболев же, по мнению Широкова, уступает колумбийскому нападающему петербуржцев Кассьерре.

«На мой взгляд, он слабее Кассьерры. Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведёт единоборства. Он более мобилен. Соболев хороший игрок, из года в год забивает много, но в «Зенит» я бы не взял», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач. На счету его ровесника Кассьерры шесть мячей и восемь передач в 34 играх за «Зенит».