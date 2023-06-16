Щенниковым интересуются за рубежом

У ветерана московского ЦСКА Георгия Щенникова есть зарубежные варианты продолжения карьеры, однако пока конкретных предложений от иностранных клубов к игроку не поступало. Об этом сообщает его агент Сергей Пушкин.

«Конкретного пока ничего не скажу, у нас есть варианты, которые не хотелось бы разглашать. Также к нему есть интерес от иностранных клубов, но предложений пока нет», - делится агент с Metaratings.

Напомним, что Щенников – воспитанник московского ЦСКА. На взрослом уровне защитник выступал за «армейцев» на протяжении 15 лет – с 2008 по 2023 год. В конце прошедшего сезона стало известно, что 32-летний футболист покинет родной клуб.

Щенников: «Пока точно не знаю, где продолжу карьеру»