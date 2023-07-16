Газзаев — о Ду Кейросе: «Он меня не впечатлил»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре новобранца «Зенита» Ду Кейроса в матче за Суперкубок России.

Напомним, вчера, 15 июля, «сине-бело-голубые» обыграли ЦСКА (0:0, 5:4 — пен) и в восьмой раз в своей истории стали обладателями Суперкубка России.

«Он меня что-то не впечатлил. Был не заметен, почти ничего не создал», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Специалист также отметил, что прошедший матч не удался лидерам «Зенита» Малкому и Клаудиньо, однако полузащитник Вильмар Барриос сыграл на привычном для себя высоком уровне.

Свой первый матч в новом сезоне РПЛ «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН». Начало — в 15:15 по московскому времени.