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В «Болонье» опровергли информацию об интересе к Карраскалю

09 Июля 2023 • 16:06 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на информацию об интересе итальянского клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«Нет, мы не интересуемся Карраскалем. На данный момент у нас вообще нет интереса ни к одному игроку из РПЛ», — цитирует Сартори «Спорт-Экспресс».

Ранее информацию о возможном переходе Карраскаля опроверг и спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.

В минувшем сезоне 25-летний Карраскаль провёл за ЦСКА 34 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 7 миллионов евро.

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Болонья ЦСКА Москва Джованни Сартори Хорхе Карраскаль трансферы футбола - лето 2023
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