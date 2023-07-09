В «Болонье» опровергли информацию об интересе к Карраскалю

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на информацию об интересе итальянского клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«Нет, мы не интересуемся Карраскалем. На данный момент у нас вообще нет интереса ни к одному игроку из РПЛ», — цитирует Сартори «Спорт-Экспресс».

Ранее информацию о возможном переходе Карраскаля опроверг и спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.

В минувшем сезоне 25-летний Карраскаль провёл за ЦСКА 34 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 7 миллионов евро.