Агкацев: «Я вырос на матчах Акинфеева»

Молодой голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём визави из стана соперника по Суперфиналу Кубка России. Напомним, что в воскресенье вечером в драматичном матче ЦСКА вновь оставил клуб Агкацева без первого трофея в истории – всё решилось в серии послематчевых пенальти.

«Старался не думать о дуэли с Акинфеевым, но Игорь — это глыба российского футбола. Я рос на его матчах, было вдвойне приятно находиться с ним на поле, в финальном матче турнира», - признаётся вратарь для Metaratings.

Агкацев, напомним, сыграл за свою команду в минувшей встрече с первой – до последней минуты.