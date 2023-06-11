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Кубок России

Агкацев: «Я вырос на матчах Акинфеева»

11 Июня 2023 • 23:48 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Молодой голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём визави из стана соперника по Суперфиналу Кубка России. Напомним, что в воскресенье вечером в драматичном матче ЦСКА вновь оставил клуб Агкацева без первого трофея в истории – всё решилось в серии послематчевых пенальти.

«Старался не думать о дуэли с Акинфеевым, но Игорь — это глыба российского футбола. Я рос на его матчах, было вдвойне приятно находиться с ним на поле, в финальном матче турнира», - признаётся вратарь для Metaratings.

Агкацев, напомним, сыграл за свою команду в минувшей встрече с первой – до последней минуты.

 
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Станислав Агкацев
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