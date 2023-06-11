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Кубок России

Газзаев похвалил молодого голкипера «Краснодара» Агкацева

11 Июня 2023 • 21:47 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев приятно удивлён игрой Станислава Агкацева – молодого голкипера «Краснодара», который защищал ворота «быков» в матче Суперфинала Кубка России.

«У «Краснодара» убедительно сыграл молодой вратарь Станислав Агкацев. В нескольких голевых ситуациях он спасал свою команду. В целом, конечно, победа ЦСКА заслуженная», - пояснил Газзаев в комментарии для ТАСС.

Напомним, что Агкацев является вторым вратарём «Краснодара» и периодически подменяет Матвея Сафонова, который в вечернем воскресном матче на поле так и не вышел.

Ранее Газзаев назвал главного героя победы ЦСКА в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Валерий Газзаев Станислав Агкацев
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