Сутормин: «Кержаков показал, как можно обыграть Акинфеева»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о победе над ЦСКА (0:0, 5:4 — пен) в матче за Суперкубок России.

Сутормин отметил игру вратаря своей команды Михаила Кержакова, который отразил два 11-метровых удара по ходу послематчевой серии пенальти, что и позволило «Зениту» добиться итогового успеха.

«У нас есть Миша Кержаков, который показал, как можно обыграть Акинфеева. Мишане отдельный респект! Вторую серию подряд вытаскивает», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».

Отметим, что этот триумф позволил «Зениту» стать рекордсменом по числу побед в Суперкубке России. Теперь на счету петербургского клуба восемь трофеев.