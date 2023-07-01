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Семак — о возможном уходе Бакаева из «Зенита»: «Мы готовы рассмотреть любые предложения, если они будут интересны клубу»

01 Июля 2023 • 15:29 Комментировать (2)
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе полузащитника петербургской команды Зелимхана Бакаева в «Локомотив».

«Возможно, руководство и получало что-то, но я об этом не слышал. Мы готовы рассмотреть любые предложения, если они будут интересны клубу», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Также Семак заявил, что рассчитывает на 27-летнего Бакаева. Однако тренер не смог пообещать своему подопечному регулярную игровую практику, отметив, что всё зависит только от него самого.

Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака». За «сине-бело-голубых» футболист успел провести 26 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Зелимхан Бакаев
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии (2)
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wertygaz
01 Июля 2023 в 15:57
Ненужный игрок, изначально не подходил команде. Зачем брали.
CERG
01 Июля 2023 в 16:05
Паспорт)..
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