Семак — о возможном уходе Бакаева из «Зенита»: «Мы готовы рассмотреть любые предложения, если они будут интересны клубу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе полузащитника петербургской команды Зелимхана Бакаева в «Локомотив».

«Возможно, руководство и получало что-то, но я об этом не слышал. Мы готовы рассмотреть любые предложения, если они будут интересны клубу», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Также Семак заявил, что рассчитывает на 27-летнего Бакаева. Однако тренер не смог пообещать своему подопечному регулярную игровую практику, отметив, что всё зависит только от него самого.

Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака». За «сине-бело-голубых» футболист успел провести 26 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.