Марио Фернандес уже завтра станет игроком «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, ближайшей ночью футболист прилетит в Санкт-Петербург, где уже завтра, 12 июля, пройдёт медобследование, после которого подпишет контракт с «Зенитом».

Кроме того, Алейшо отметил, что 32-летний защитник не сможет принять участие в матче за Суперкубок России, который состоится 15 июля в Казани.

Напомним, Фернандес защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 год. В общей сложности за «армейцев» бразилец с российским паспортом провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.