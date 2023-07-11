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Марио Фернандес уже завтра станет игроком «Зенита»

11 Июля 2023 • 12:01 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо. 

По информации источника, ближайшей ночью футболист прилетит в Санкт-Петербург, где уже завтра, 12 июля, пройдёт медобследование, после которого подпишет контракт с «Зенитом». 

Кроме того, Алейшо отметил, что 32-летний защитник не сможет принять участие в матче за Суперкубок России, который состоится 15 июля в Казани.

Напомним, Фернандес защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 год. В общей сложности за «армейцев» бразилец с российским паспортом провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес трансферы футбола - лето 2023 Фабио Алейшо
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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