Клаудиньо рассказал о травме, полученной в матче с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своей травме, полученной в матче Кубка PARI Премьер против «Фенербахче».

«Слава богу, всё хорошо», — написал Клаудиньо в своих социальных сетях.

Напомним, сама игра завершилась победой «сине-бело-голубых» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:3).

В минувшем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего бразильца заинтересован саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает известный португальский нападающий Криштиану Роналду. Портал Transfermarkt оценивает Клаудиньо в 20 миллионов евро.