Щенников назвал самый памятный гол за ЦСКА

Бывший защитник, воспитанник столичного ЦСКА Георгий Щенников назвал свой самый памятный гол за армейский клуб. Напомним, что на взрослом этапе карьеры Щенников выступал в ЦСКА с 2008 по 2023 годы.

«Я забил не так много голов, поэтому каждый гол я помню. Все они важны, но, конечно, гол мадридскому «Реалу» запомнится всем», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Матч, который вспоминает экс-армеец, прошёл почти пять лет назад в Мадриде, 12 декабря 2018 года на арене «Сантьяго Бернабеу». Тогда россиянин забил второй гол своей команды в ворота «сливочных», сделав счёт 2:0. Игра завершилась разгромной победой «красно-синих» - 3:0, однако в плей-офф турнира ЦСКА всё равно не прошёл из-за прежних потерь очков в группе.

Теперь Щенников, напомним, находится в статусе свободного агента. Ранее его представитель порассуждал о будущем игрока.