Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче за Суперкубок, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти.

- У вас сложилось впечатление, что ЦСКА был сильнее в основное время?

- Кержаков в первом тайме спас от двух голов. В целом видно, какие комбинации наигрывают «армейцы» при тих же стандартах, но команде не хватает игрока типа Клаудиньо. У «Зенита» есть проблемы в обороне, но это естественно. В нашем чемпионате команда никогда не обороняется, она настроена на атаку. «Зенит» выручают легионеры. Чистяков в носу ковыряется, а Дуглас Сантос за ним подчищает.

- Что можете сказать про послематчевую серию?

Игорь Акинфеев делал всё, что мог. Конечно, неожиданно, что Ермаков пошёл бить пенальти. Тут же на первый план выходит вопрос психологии. Удар у него был вроде неплохим, но Кержаков угадал и спас. Паненка Ренана - это просто шедевр. В этом пропущенном нельзя винить Акинфеева, он тоже не всемогущий.

- Вам понравилось выступление новичка «Зенита» Ду Кейроса?

- Да, это хороший футболист, он точно принесёт пользу.