Андрей Мостовой: «Хочется стать лидером «Зенита»

Атакующий полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что хотел бы в будущем стать лидером своей команды.

«Конечно, хочется улучшить свою статистику, побить свой рекорд по голам за прошлый сезон. Игрового времени у меня стало намного больше, больше уверенности. Я хочу быть лидером команды, чувствую это», - цитирует российского игрока «Матч ТВ».

Ранее Мостовой рассказал, в каком аспекте он значительно прибавил за минувший сезон.

За питерский клуб воспитанник столичного «Локомотива», напомним, выступает с лета 2020 года.